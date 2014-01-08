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Sofra / Pastalar / Milföy Pasta

Milföy Pasta

Milföy Pasta
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet milföy hamuru

2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı tozşeker

2 çorba kaşığı un

1 paket vanilya

Üzerine:

Pudra şekeri

Hazır çikolata sos

Damla çikolata

Nar taneleri

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını buzdolabı rafında çözdürüp, ikiye bölün. Üzerlerine çatalla delikler açın. Bir fırın tepsisine alıp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri pembeleşene kadar pişirin. Diğer taraftan süt, tozşeker ve unu bir tencereye alıp karıştırın. Daha sonra ocağa oturtun. Koyu muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Vanilyayı ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Bir adet milföy hamuruna krema sürüp, ikinciyi üzerine kapatın. Yeniden krema sürün ve milföy yerleştirin. Kalan milföyleri de aynı şekilde hazırlayın. Servis tabağına alıp üzerilerine pudra şekeri serpin. Çikolata sos gezdirin. Damla çikolata ve nar taneleri ile süsleyerek servis yapın.
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