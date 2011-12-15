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Sofra / Pastalar / Milföy Pastacık

Milföy Pastacık

Milföy Pastacık
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 küçük paket milföy hamuru

3 çorba kaşığı silme un

Bir buçuk su bardağı toz şeker

2 su bardağı süt

2 paket vanilya

1 adet yumurta



Süslemek için: Nar taneleri

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını merdane yardımıyla enine ve boyuna incelterek açın. Dikdörtgen parçalar oluşturacak şekilde, dört eşit büyüklükte kesin. Çatalla 4-5 yerinden delip, fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, milföylerin alt ve üstü kızarana kadar pişirin. Fırından alıp, 2 adet milföy hamurunu kırıntı şeklinde ufalayın. Ayrı bir yerde un, toz şeker, süt, vanilya ve yumurtayı çırpma teli ile çırpın. Sürekli karıştırarak, göz göz olana dek pişirin. Ateşten alıp, mikserle iki dakika karıştırın ve soğutun. Milföy parçalarının aralarına hazırladığınız kremayı sürerek, 3 milföy parçasını üst üste yerleştirin. Kremayı, milföy parçalarının üstüne sürün. Kırıntıyı kremanın üzerine serpin. Kalan kremayı, krema sıkacağı ile pastacıkların üzerine sıkın. Nar taneleri ile süsleyip servis yapın.
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