Milföylü Pastacıklar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
12 adet milföy hamuru
İç malzeme için:
1 çay bardağı tozşeker
Yarım su bardağı toz badem
1 paket (80 gramlık) bitter çikolata
1 su bardağı dondurulmuş vişne
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
YAPILIŞI
Milföyleri oda sıcaklığında 5-6 dakika beklettikten sonra kalp şeklindeki kalıplarla şekiller çıkarın. İçi için toz şeker, toz badem, rendelenmiş bitter çikolata ve vişneyi bir kapta karıştırın. Kalp şeklindeki milföy hamurunun üzerine bu karışımdan koyun ve üzerine diğer kalp şeklindeki hamuru kapatın. Milföy hamuru ve iç harç bitene kadar bu işleme devam edin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin ve üzerilerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.