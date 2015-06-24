Milföylü Pastacıklar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Milföyleri oda sıcaklığında 5-6 dakika beklettikten sonra kalp şeklindeki kalıplarla şekiller çıkarın. İçi için toz şeker, toz badem, rendelenmiş bitter çikolata ve vişneyi bir kapta karıştırın. Kalp şeklindeki milföy hamurunun üzerine bu karışımdan koyun ve üzerine diğer kalp şeklindeki hamuru kapatın. Milföy hamuru ve iç harç bitene kadar bu işleme devam edin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin ve üzerilerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.