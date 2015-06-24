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Milföylü Pastacıklar

Milföylü Pastacıklar
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet milföy hamuru

İç malzeme için:

1 çay bardağı tozşeker

Yarım su bardağı toz badem

1 paket (80 gramlık) bitter çikolata

1 su bardağı dondurulmuş vişne

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Milföyleri oda sıcaklığında 5-6 dakika beklettikten sonra kalp şeklindeki kalıplarla şekiller çıkarın. İçi için toz şeker, toz badem, rendelenmiş bitter çikolata ve vişneyi bir kapta karıştırın. Kalp şeklindeki milföy hamurunun üzerine bu karışımdan koyun ve üzerine diğer kalp şeklindeki hamuru kapatın. Milföy hamuru ve iç harç bitene kadar bu işleme devam edin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin ve üzerilerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.
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