Minik Kalp Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krem ?patisier için süt ve vanilyayı orta ateşte kaynatıp ocaktan alın. Ayrı bir yerde yumurta sarısı ile toz şekeri rengi açılana dek çırpın. Un ve mısır nişastası ekleyip karıştırın. Sıcak sütten 2-3 çorba kaşığı alıp, yumurtalı karışıma ekleyerek karıştırın. Daha sonra bu karışımı sıcak süte ekleyin. Orta ateşte, kaynayana dek sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca 1 dakika daha aynı işleme devam edin. Karışımı düz bir kaba alıp, soğumaya bırakın. Çikolata sos için bitter çikolatayı benmari usulü eritip, ocaktan alın.Krema ve bal ekleyip karıştırın. Pandispanyadan kalp şeklinde kalıp ile 2 adet küçük boy, 2 adet büyük boy pandispanya çıkarın. Aralarına krem patisier sürüp, üst üste yerleştirin. Krem şantiyi üzerindeki tarife göre hazırlayıp, pastanın her tarafını kaplayın. 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin. Çikolata sosu üzerine gezdirip, spatula ile düzeltin. En az 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.