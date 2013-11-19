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Sofra / Pastalar / Minik Kalp Pasta

Minik Kalp Pasta

Minik Kalp Pasta
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet iki katlı kakaolu hazır pandispanya

1 paket toz krem şanti

Krem patisier için:

Bir buçuk su bardağı süt

Yarım paket vanilya

3 adet yumurta sarısı

4 çorba kaşığı tozşeker

1 tatlı kaşığı un

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

Çikolata sos için:

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

1 paket krema

1 çorba kaşığı bal

YAPILIŞI

Krem ?patisier için süt ve vanilyayı orta ateşte kaynatıp ocaktan alın. Ayrı bir yerde yumurta sarısı ile toz şekeri rengi açılana dek çırpın. Un ve mısır nişastası ekleyip karıştırın. Sıcak sütten 2-3 çorba kaşığı alıp, yumurtalı karışıma ekleyerek karıştırın. Daha sonra bu karışımı sıcak süte ekleyin. Orta ateşte, kaynayana dek sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca 1 dakika daha aynı işleme devam edin. Karışımı düz bir kaba alıp, soğumaya bırakın. Çikolata sos için bitter çikolatayı benmari usulü eritip, ocaktan alın.Krema ve bal ekleyip karıştırın. Pandispanyadan kalp şeklinde kalıp ile 2 adet küçük boy, 2 adet büyük boy pandispanya çıkarın. Aralarına krem patisier sürüp, üst üste yerleştirin. Krem şantiyi üzerindeki tarife göre hazırlayıp, pastanın her tarafını kaplayın. 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin. Çikolata sosu üzerine gezdirip, spatula ile düzeltin. En az 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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