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Sofra / Pastalar / Minik Kare Pastalar

Minik Kare Pastalar

Minik Kare Pastalar
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Keki için: 4 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

6 çorba kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çorba kaşığı nescafe

1 su bardağı un

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

1 paket kabartma tozu



Kreması için: 2 adet yumurtanın sarısı

2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı un

1 paket vanilya

1 çorba kaşığı tereyağı



Süslemek için: 1 paket (80 gram) bitter çikolata

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

8-10 adet çilek

YAPILIŞI

Kek için yumurtaları ve toz şekeri iyice çırpın. Üzerine sıvı yağ, kakao, vanilya, süt, tarçın ve nescafeyi ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımdan bir su bardağı ayırıp, kalana un, ceviz ve kabartma tozunu ekleyin. Karışımı, yağlanmış ve unlanmış dikdörtgen bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkınca, daha sıcakken, üzerine ayırdığınız karışımı dökün. Soğuduktan sonra keki enlemesine 4 parçaya bölün. Kreması için tereyağı hariç tüm malzemeyi bir tencereye koyup çırpın. Daha sonra orta ateşte sürekli karıştırarak, koyulaşana kadar pişirin. Krema piştikten sonra tereyağını ekleyin ve soğumaya bırakın. Hazırladığınız kremayı, kekin 4 katına dökün ve pastayı ortadan bölerek iki küçük kare pasta elde edin. Pastaların en üstünü de krema ile sıvayın. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip, pastalara sürdüğünüz kremanın üstüne dökün. Bir paket krem şantiyi bir su bardağı sütle karıştırarak koyulaşana kadar çırpın. Pastaları hazırladığınız krem şanti ve çilekle süsleyerek servis yapın.
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