Mozaik (piramit) Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram tereyağı veya margarin
1 çay bardağı süt
3 çorba kaşığı tozşeker
3 çorba kaşığı kakao
1 adet portakal
1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz
300 gram pötibör bisküvi
YAPILIŞI
Tereyağını eritin. Ilındıktan sonra içine süt, tozşeker ve kakao ilave edip, karıştırın. Rendelenmiş portakal kabuğu, ceviz ve iri parçalar halinde kırdığınız bisküviyi katıp, yoğurun. Alüminyum folyo üzerine döküp, üçgen şekli verin ve donması için derin dondurucuda en az 3 saat bekletin. Servis yapacağınız zaman dondurucudan çıkarın ve üzerindeki folyoyu aldıktan sonra dilimleyerek, servis yapın.