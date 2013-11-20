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Sofra / Pastalar / Mozaik (piramit) Pasta

Mozaik (piramit) Pasta

Mozaik (piramit) Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram tereyağı veya margarin

1 çay bardağı süt

3 çorba kaşığı tozşeker

3 çorba kaşığı kakao

1 adet portakal

1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz

300 gram pötibör bisküvi

YAPILIŞI

Tereyağını eritin. Ilındıktan sonra içine süt, tozşeker ve kakao ilave edip, karıştırın. Rendelenmiş portakal kabuğu, ceviz ve iri parçalar halinde kırdığınız bisküviyi katıp, yoğurun. Alüminyum folyo üzerine döküp, üçgen şekli verin ve donması için derin dondurucuda en az 3 saat bekletin. Servis yapacağınız zaman dondurucudan çıkarın ve üzerindeki folyoyu aldıktan sonra dilimleyerek, servis yapın.
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