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Sofra / Pastalar / Muffin

Muffin

Muffin
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Üye Tarifi

MALZEMELER

Keki için:

2 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı soda

1 vanilya

1 kabartma tozu

2 ile 3 su bardağı un

1 kaşık nişasta

2 kaşık kakao



Hindistan cevizli dolgu

Ortasına koymaya

1 büyük çay bardağı hindistan cevizi

1 kaşık labne peyniri

2 kaşık reçel veya (kırmızı gıda boyası az)

Gıda boyası koyarsanız (2 kaşık pudra şekeri)



Üzerinin kreması:

1 paket krema (küçük)

1 paket krem şanti

1 çay barağı süt

Reçel veya kırmızı gıda boyası



Süslemek için:

İstediğiniz çikolatalar veya şekerlemeler

YAPILIŞI

Hindistan cevizli dolgu: Önce ortasına koyacağımız dolgu malzemelerini hepsini karıştıralım ve kek adedine göre küçük yuvarlaklar yapalım.Keki için: Yumurta ve şekeri çırpıp köpürtün. İçine sıvıları ve vanilyayı koyalım karıştıralım. Unu, nişastayı kakaoyu ve kabartma tozunu eleyelim sıvıların içine koyalım çırpalım. Kek kalıpların içine birer kağıt kalıplardan koyalım hafif içlerini yağlıyalım.Püf noktası: Yağlamazsak kek pişince kolay ayrılmaz, evet şimdi birer kaşık kalıpların içine koyalım ortasına Hindistan cevizli dolguları birer tana koyalım.Üstlerine birer kaşık daha kek koyup 175 derece ısınmış fırında pişirelim. Kekler soğurken bizde üstünün kremasını hazırlıyalım.Üzerinin kreması: Süt, krem şanti ve krema mikserle çırpalım içine reçel kullanacaksak robottan geçirelim kremanın içine koyalım veya kırmızı gıda boyası koyalım. Bu size kalmış iyice karıştıralım.Krema torbasına duyusunu takalım içine kremayı dolduralım ve keklerin üzerine istediğimiz biçimde sıkalım. Evet harika gidiyorsunuz. Şimdi üzerini süsleyelim, "mmmmm" harika oldu.
Yaptık bravo, şimdi dolapta biraz dinlensin ve çayı koydunuz mu? Haydi çayımızı demleyelim.
Şimdi ikram sırası :) Ellerinize sağlık çok güzel iş başardık:)

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