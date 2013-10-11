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Muhallebili Krep Pastası

Muhallebili Krep Pastası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet krep

2 su bardağı süt

4 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı nişasta

2 çorba kaşığı tozşeker

2 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Kakakolu krep için: 1 su bardağı süt

2 adet yumurta, 3 çorba kaşığı un

Yarımşar su bardağı sıvıyağ ve kakao

Üzerine: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Muhallebi için süt, un, nişasta, tozşeker, yumurta sarısını tencereye alıp ocağa oturtun. Çırpma teli ile koyu bir kıvam alana dek çırpın. Tereyağı ve vanilya ekleyip ocaktan alın. Kakaolu krep için, malzemenin tümünü karıştırıp, krep tavasına 1 çorba kepçesi karışım dökerek önlü arkalı pişirin. Tüm krep malzemesini aynı şekilde hazırlayın. 2'şer adet sade ve kakaolu krebi üst üste yerleştirip rulo şeklinde sarın. Dilimleyip kenara alın. Kalan kreplere de aynı işlemi tekrarlayın. Streç filmle kaplanmış küçük bir dikdörtgen kalıbın kenar ve tabanına dilimlenmiş krepleri yerleştirin. Ortasına muhallebi döküp buzdolabında 1 gece dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. Pudra şekeri serpip soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Tatlınızı çilek sos veya dondurma ile de servis yapabilirsiniz.
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