Muhallebili Krep Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Muhallebi için süt, un, nişasta, tozşeker, yumurta sarısını tencereye alıp ocağa oturtun. Çırpma teli ile koyu bir kıvam alana dek çırpın. Tereyağı ve vanilya ekleyip ocaktan alın. Kakaolu krep için, malzemenin tümünü karıştırıp, krep tavasına 1 çorba kepçesi karışım dökerek önlü arkalı pişirin. Tüm krep malzemesini aynı şekilde hazırlayın. 2'şer adet sade ve kakaolu krebi üst üste yerleştirip rulo şeklinde sarın. Dilimleyip kenara alın. Kalan kreplere de aynı işlemi tekrarlayın. Streç filmle kaplanmış küçük bir dikdörtgen kalıbın kenar ve tabanına dilimlenmiş krepleri yerleştirin. Ortasına muhallebi döküp buzdolabında 1 gece dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. Pudra şekeri serpip soğuk olarak servis yapın.