Muhallebili Pasta

Kelepçeli kalıbın altını yağlı kağıt ile kaplayın. Tozşekeri süte ekleyip karıştırarak eritin. Kedi dillerini süte batırıp kelepçeli kalıba dizin. Muhallebi için süt, şeker ve unu bir tencereye alıp devamlı karıştırarak pişirin. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alın. Vanilyayı ekleyip mikserleyin. Karışımı kedi dillerini üzerine yayıp soğumaya bırakın. Diğer tarafta çileği ayıklayıp yıkadıktan sonra blenderden geçirin. Çilek püresini bir tencereye alıp üzerine vişne suyu, nişasta ve toz şekeri ekleyin. Kaynayana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp karıştırarak ılıtın. Çilekli karışımı muhallebinin üzerine yayın. Kalıbı buzdolabında 1-2 saat bekletin. Muhallebinin üzerini krem şanti ve çilek dilimleri ile süsleyip servis yapın.