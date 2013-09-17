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Sofra / Pastalar / Muhallebili Pasta

Muhallebili Pasta

Muhallebili Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram kedidili bisküvi

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı tozşeker

Muhallebi için:

1 kg süt

1 su bardağı tozşeker

Yarım su bardağı un

1 paket vanilya

Çilekli sos için:

1 kg çilek

1 su bardağı vişne suyu

3 çorba kaşığı nişasta

4 çorba kaşığı tozşeker

Süslemek için:

2-3 adet çilek

Yarım çay bardağı krem şanti

YAPILIŞI

Kelepçeli kalıbın altını yağlı kağıt ile kaplayın. Tozşekeri süte ekleyip karıştırarak eritin. Kedi dillerini süte batırıp kelepçeli kalıba dizin. Muhallebi için süt, şeker ve unu bir tencereye alıp devamlı karıştırarak pişirin. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alın. Vanilyayı ekleyip mikserleyin. Karışımı kedi dillerini üzerine yayıp soğumaya bırakın. Diğer tarafta çileği ayıklayıp yıkadıktan sonra blenderden geçirin. Çilek püresini bir tencereye alıp üzerine vişne suyu, nişasta ve toz şekeri ekleyin. Kaynayana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp karıştırarak ılıtın. Çilekli karışımı muhallebinin üzerine yayın. Kalıbı buzdolabında 1-2 saat bekletin. Muhallebinin üzerini krem şanti ve çilek dilimleri ile süsleyip servis yapın.
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