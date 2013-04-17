Muhallebili Ve Meyveli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kek için derin bir kapta yumurta ve toz şekeri çırpın. Unu ilave edip, karıştırın. 26 cm çapında kelepçeli kek kalıbına boşaltın ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Muhallebi için süt, un ve toz şekeri bir tencereye alıp, sürekli karıştırarak, kaynayana kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca tencereyi ocaktan alıp, margarini katın ve karıştırın. En son vanilyayı ekleyin ve tekrar karıştırdıktan sonra kekin üzerine boşaltın. Soğuması için bir kenara alın. Daha sonra üzerine ince dilimlenmiş muzu sırt sırta gelecek şekilde dizin. Orta kısma frenk üzümünü, yaban mersini ve böğürtlen koyun. Üzeri için jöleyi paket üzerindeki tarife göre hazırlayıp, meyvelerin üzerine dökün. Buzdolabında bir gece beklettikten sonra dilimleyerek servis yapın.