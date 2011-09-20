Mürdüm Erikli Mozaik Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10 adet küp doğranmış mürdüm eriği
1 su bardağı süt
1 çorba kaşığı toz şeker
1 adet yumurta
1 çorba kaşığı nişasta
Yarım çorba kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı su
2 çay kaşığı toz jelatin
Yarım bu bardağı eritilmiş beyaz çikolata
2 su bardağı çırpılmış krem şanti
Taban için:
2 adet yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı un
Sos için:
3 adet mürdüm eriği
1 çorba kaşığı toz şeker
2 çay kaşığı mısır nişastası
Yarım su bardağı su
YAPILIŞI
Sos için, çekirdeği ayıklanmış mürdüm eriği, toz şeker, mısır nişastası ve suyu iyice kaynatın, soğuması için kenara alın. Taban için yumurta, toz şeker ve unu karıştırıp küçük boy kek kalıbına bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Ayrı bir yerde süt, toz şeker, yumurta ve nişastayı derin bir kapta iyice çırpın. Ocağa oturtup, kaynayana dek karıştırın. Ocaktan alıp, tereyağı ekleyin. Ayrı bir yerde su ve jelatini karıştırıp, tencereye ekleyin. Çikolata ve krem şanti ilave edip karıştırın. Mürdüm eriğini ekleyin. Kek kalıbına alıp, derin dondurucuda 1 saat dinlendirin. Dilimleyip servis tabağına alın. Üzerine sos gezdirip servis yapın.