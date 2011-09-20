Mürdüm Erikli Mozaik Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sos için, çekirdeği ayıklanmış mürdüm eriği, toz şeker, mısır nişastası ve suyu iyice kaynatın, soğuması için kenara alın. Taban için yumurta, toz şeker ve unu karıştırıp küçük boy kek kalıbına bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Ayrı bir yerde süt, toz şeker, yumurta ve nişastayı derin bir kapta iyice çırpın. Ocağa oturtup, kaynayana dek karıştırın. Ocaktan alıp, tereyağı ekleyin. Ayrı bir yerde su ve jelatini karıştırıp, tencereye ekleyin. Çikolata ve krem şanti ilave edip karıştırın. Mürdüm eriğini ekleyin. Kek kalıbına alıp, derin dondurucuda 1 saat dinlendirin. Dilimleyip servis tabağına alın. Üzerine sos gezdirip servis yapın.