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Sofra / Pastalar / Mürdüm Erikli Mozaik Pasta

Mürdüm Erikli Mozaik Pasta

Mürdüm Erikli Mozaik Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet küp doğranmış mürdüm eriği

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı toz şeker

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı nişasta

Yarım çorba kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı su

2 çay kaşığı toz jelatin

Yarım bu bardağı eritilmiş beyaz çikolata

2 su bardağı çırpılmış krem şanti



Taban için:

2 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı un



Sos için:

3 adet mürdüm eriği

1 çorba kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı mısır nişastası

Yarım su bardağı su

YAPILIŞI

Sos için, çekirdeği ayıklanmış mürdüm eriği, toz şeker, mısır nişastası ve suyu iyice kaynatın, soğuması için kenara alın. Taban için yumurta, toz şeker ve unu karıştırıp küçük boy kek kalıbına bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Ayrı bir yerde süt, toz şeker, yumurta ve nişastayı derin bir kapta iyice çırpın. Ocağa oturtup, kaynayana dek karıştırın. Ocaktan alıp, tereyağı ekleyin. Ayrı bir yerde su ve jelatini karıştırıp, tencereye ekleyin. Çikolata ve krem şanti ilave edip karıştırın. Mürdüm eriğini ekleyin. Kek kalıbına alıp, derin dondurucuda 1 saat dinlendirin. Dilimleyip servis tabağına alın. Üzerine sos gezdirip servis yapın.
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