Mürdüm Erikli Prens

Sofra Tarifi

10 adet mürdüm eriği Bir buçuk su bardağı su 4 çorba kaşığı tozşeker 5 adet nane yaprağı 4 adet yumurtanın sarısı 1 çorba kaşığı mısır nişastası 1 çay kaşığı toz jelatin Taban için: 2 çorba kaşığı tereyağı 1 su bardağı un 2 adet yumurtanın sarısı 2 çorba kaşığı tozşeker Sos için: 1 su bardağı krema Yarım su bardağı eritilmiş beyaz çikolata

YAPILIŞI

Taban için tereyağı, un, yumurta sarısı ve toz şekeri koyu kıvamlı hamur haline gelene dek karıştırın. Fırın tepsisinin zeminine bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Ayrı bir yerde mürdüm eriklerinin çekirdekleri ayıklayın. Blenderden geçirip püre haline getirin. 1 su bardağı su, tozşeker ve nane ekleyip ocağa oturtun. Yumurtaları ayrı bir kapta çırpıp, nişasta ve kalan yarım su bardağı suyu ekleyin. Daha sonra mürdüm erikli karışıma ilave edip kaynatın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Jelatini yarım çay bardağı su ile açıp, tencereye ekleyin. Pişen tabanın üzerine yayıp, derin dondurucuda 1 saat dinlendirin. Sos için kremayı ocakta ısıtıp, altını kapatın. Çikolata ekleyip karıştırın. Servis tabağına sosu gezdirin. Üzerine dilimlenmiş tatlıyı yerleştirip servis yapın.