Mürdüm Erikli Üzümlü Pasta

karışımla ıslatıp, soğuk kremayı yayın. Kalan meyvelerle süsleyin ve dilimleyerek servis yapın.

Krema için labne peyniri, krema ve pudra şekerini iyice çırpın. Buzdolabına alıp, 30 dakika dinlendirin.Süt ve toz şekeri, şeker eriyene dek karıştırıp, pandispanyanın alt parçasını ıslatın. Üzerini dilimlenmiş üzüm, erik ve frambuazla süsleyin. Pandispanyanın diğer parçasını üzerine kapatın. Kalan sütlü