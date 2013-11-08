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Sofra / Pastalar / Mürdüm Erikli Üzümlü Pasta

Mürdüm Erikli Üzümlü Pasta

Mürdüm Erikli Üzümlü Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet hazır pandispanya

(iki katlı)

Bir buçuk su bardağı süt

2 çorba kaşığı tozşeker

Kreması için:

1 paket labne peyniri

1 su bardağı krema

1 çay bardağı pudraşekeri

Üzeri için:

1 salkım üzüm

3 adet kırmızı erik

1 su bardağı frambuaz

YAPILIŞI

Krema için labne peyniri, krema ve pudra şekerini iyice çırpın. Buzdolabına alıp, 30 dakika dinlendirin.Süt ve toz şekeri, şeker eriyene dek karıştırıp, pandispanyanın alt parçasını ıslatın. Üzerini dilimlenmiş üzüm, erik ve frambuazla süsleyin. Pandispanyanın diğer parçasını üzerine kapatın. Kalan sütlü
karışımla ıslatıp, soğuk kremayı yayın. Kalan meyvelerle süsleyin ve dilimleyerek servis yapın.
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