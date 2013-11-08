Mürdüm Erikli Üzümlü Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet hazır pandispanya
(iki katlı)
Bir buçuk su bardağı süt
2 çorba kaşığı tozşeker
Kreması için:
1 paket labne peyniri
1 su bardağı krema
1 çay bardağı pudraşekeri
Üzeri için:
1 salkım üzüm
3 adet kırmızı erik
1 su bardağı frambuaz
YAPILIŞI
Krema için labne peyniri, krema ve pudra şekerini iyice çırpın. Buzdolabına alıp, 30 dakika dinlendirin.Süt ve toz şekeri, şeker eriyene dek karıştırıp, pandispanyanın alt parçasını ıslatın. Üzerini dilimlenmiş üzüm, erik ve frambuazla süsleyin. Pandispanyanın diğer parçasını üzerine kapatın. Kalan sütlü
karışımla ıslatıp, soğuk kremayı yayın. Kalan meyvelerle süsleyin ve dilimleyerek servis yapın.