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Sofra / Pastalar / Muzlu Jöle Pastası

Muzlu Jöle Pastası

Muzlu Jöle Pastası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket muz aromalı jöle

2 su bardağı kaynar su

1 paket çilek aromalı krem şanti

100 gram kedidili bisküvi

2 su bardağı süt

1 adet muz

Siyah üzüm taneleri

Nektarin dilimleri

YAPILIŞI

Fazla büyük olmayan bir kalıbın dibine meyveleri, dilediğiniz gibi yerleştirin. Jöleyi kaynar suyla karıştırarak çözülmesini sağlayın ve meyvelerin üzeri kapatacak şekilde dökün (meyveler kapanınca, jölenin birazını ayırmanız gerekiyor). Diğer yandan çilekli krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütü çırpıp, kalan jöleyi ekleyin ve iyice karıştırın. Bu karışımı, kalıptaki jölenin üzerine ilave edin. Kedidili bisküvileri kalan süt ile ıslatıp, kremanın üzerine dizin. Buzdolabında soğumaya bırakın. Servis yapacağınız zaman, kalıbı düz bir servis tabağına ters çevirip, çıkarın.
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