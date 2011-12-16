Muzlu Jöle Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Fazla büyük olmayan bir kalıbın dibine meyveleri, dilediğiniz gibi yerleştirin. Jöleyi kaynar suyla karıştırarak çözülmesini sağlayın ve meyvelerin üzeri kapatacak şekilde dökün (meyveler kapanınca, jölenin birazını ayırmanız gerekiyor). Diğer yandan çilekli krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütü çırpıp, kalan jöleyi ekleyin ve iyice karıştırın. Bu karışımı, kalıptaki jölenin üzerine ilave edin. Kedidili bisküvileri kalan süt ile ıslatıp, kremanın üzerine dizin. Buzdolabında soğumaya bırakın. Servis yapacağınız zaman, kalıbı düz bir servis tabağına ters çevirip, çıkarın.