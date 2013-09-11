Muzlu Kedidilli Pasta

Toz şekeri bir tavaya alıp eritin. Şeker tamamen eriyince suyu ekleyin. Kıvamı koyulaşan şekeri kısık ateşte tekrar sıvılaşana kadar pişirin. Nescafeyi 1.5 su bardağı ılık suda karıştırarak eritin. Sıvılaşan şekere kahveyi ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın. Diğer tarafta süt, tozşeker, un ve buğday nişastasını bir tencereye alın. Kısık ateşte muhallebi kıvamı alıncaya kadar karıştırarak pişirin. Son olarak vanilyayı ekleyin ve ocaktan alın. 40x40 ebadında kare kalıbı suyla ıslatın. Muhallebinin yarısını kalıba yayın. Kedi dillerini kahveli karışıma batırıp muhallebinin üzerine dizin. Soyulmuş muzları kedi dillerinin üzerine bütün olarak yerleştirin. Kalan muhallebiyi muzların üzerine yayın. Buzdolabında 1-2 saat bekletin. Bu arada krem şantiyi soğuk süt ile yüksek devirli mikserle çırpın. Pastanın üzerini krem şanti ile kaplayın. Buzdolabında yarım saat kadar bekletin. Üzerini ahududu ile süsleyip dilimleyerek servis yapın.