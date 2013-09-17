Muzlu Milföy Pastası

Bir tencereye un, şeker, yumurta ve sütü aktarıp çırpın ve ocakta kaynayana dek karıştırarak pişirin. Koyulaşınca ocaktan indirip, içine rendelenmiş limon kabuğunu, vanilyayı ve ezilmiş muzu ilave edin. Mikserde 2 dakika çırpın. Milföy hamurlarını tepsiye dizin ve üzerilerine yumurta sarısı sürüp yağlı kağıt kaplayın. Üzerine tepsi koyun (böylece iki tepsi arasında kalan milföy hamurları pişerken hiç kabarmayacak ve ince bir kat oluşturacaktır). Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarıp milföy hamurlarını soğutun. Soğuyan kremayı sıkma torbasına doldurun. Milföylerin üzerine kremayı pay edin. 3'er adet kremalı milföyü üst üste dizin. Buzdolabında 10 dakika bekletin. Servis için dolaptan çıkarıp, çilek dilimleri, nane yaprakları ve eritilmiş çikolata ile süsleyin. Üzerlerine pudra şekeri serpip servis yapın.