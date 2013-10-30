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Sofra / Pastalar / Muzlu Milföy Pastası

Muzlu Milföy Pastası

Muzlu Milföy Pastası
  • 5 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet muz

5 adet milföy hamuru

2 su bardağı

5 çay kaşığı süt

1 kahve fincanı un

1 su bardağı tozşeker

Üzeri için:

Kakao

YAPILIŞI

1 Milföy hamurlarını ikiye kesip, 10 parça hamur elde edin. Üzerlerini çatalla delip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene dek pişirin.

2 2 su bardağı süt, un, toz şekeri karıştırarak muhallebi kıvamı alana dek pişirin ve ocaktan alın. 2 adet muzu çatalla ezip karışıma ekleyin. 1 adet milföy hamurunun üzerine fırça ile 1 çay kaşığı süt sürün. 1 çorba kaşığı muzlu karışımı yayıp, 2-3 adet halka doğranmış muz dilimi yerleştirin. Üzerine 1 adet milföy hamuru koyun. Kakao serpin. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın. Soğuk olarak servis yapın.

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