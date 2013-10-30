Muzlu Milföy Pastası

1 Milföy hamurlarını ikiye kesip, 10 parça hamur elde edin. Üzerlerini çatalla delip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene dek pişirin.

2 2 su bardağı süt, un, toz şekeri karıştırarak muhallebi kıvamı alana dek pişirin ve ocaktan alın. 2 adet muzu çatalla ezip karışıma ekleyin. 1 adet milföy hamurunun üzerine fırça ile 1 çay kaşığı süt sürün. 1 çorba kaşığı muzlu karışımı yayıp, 2-3 adet halka doğranmış muz dilimi yerleştirin. Üzerine 1 adet milföy hamuru koyun. Kakao serpin. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın. Soğuk olarak servis yapın.