Muzlu Pasta

Hamur için tüm malzemeyi karıştırıp yoğurun. Hamuru folyoya sarıp 1 saat buzdolabında bekletin. Hamuru dolaptan alıp 6 adet bezeye ayırın. Hamurları düz bir zeminde 24 cm kelepçeli kalıp büyüklüğünde açın. Hamurları önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Diğer tarafta limon suyu, beyaz şarap ve toz şekeri 1 su bardağı su ile pişirin. Pudingleri 7 çorba kaşığı su ile karıştırıp şaraplı karışıma ekleyin. Orta hararetli ocakta karıştırarak 3 dakika pişirin. Ocaktan alıp çırpılmış yumurta sarılarını pudinge ekleyip karıştırın. Kalıbın içine 1 adet pişen hamurdan yerleştirip üzerine krema sürün. Üzerini dilimlenmiş muzlarla kaplayın. Hamur, krema ve muzlara aynı işlemi uygulayın. Kalıbı buzdolabında 2-3 saat bekletin. Pastayı kalıptan çıkartıp servis tabağına alın. Üzerini muz dilimleri ve çikolataya batırılmış badem ile süsleyerek servis yapın.