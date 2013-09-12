Muzlu Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım su bardağı tozşeker
2 paket vanilyalı puding
3/4 su bardağı pudra şekeri
1 su bardağı beyaz şarap
Yarım su bardağı limon suyu
5 adet yumurta sarısı
5 adet muz
Hamur için:
3 su bardağı un
225 gram margarin
1 su bardağı tozşeker
3 adet yumurta sarısı
Yarım çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Hamur için tüm malzemeyi karıştırıp yoğurun. Hamuru folyoya sarıp 1 saat buzdolabında bekletin. Hamuru dolaptan alıp 6 adet bezeye ayırın. Hamurları düz bir zeminde 24 cm kelepçeli kalıp büyüklüğünde açın. Hamurları önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Diğer tarafta limon suyu, beyaz şarap ve toz şekeri 1 su bardağı su ile pişirin. Pudingleri 7 çorba kaşığı su ile karıştırıp şaraplı karışıma ekleyin. Orta hararetli ocakta karıştırarak 3 dakika pişirin. Ocaktan alıp çırpılmış yumurta sarılarını pudinge ekleyip karıştırın. Kalıbın içine 1 adet pişen hamurdan yerleştirip üzerine krema sürün. Üzerini dilimlenmiş muzlarla kaplayın. Hamur, krema ve muzlara aynı işlemi uygulayın. Kalıbı buzdolabında 2-3 saat bekletin. Pastayı kalıptan çıkartıp servis tabağına alın. Üzerini muz dilimleri ve çikolataya batırılmış badem ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Muzun kararmaması için...
Kabuğundan çıkan muz kısa bir sürede karararak renk değiştirir. Pastanın üzerini süsleyeceğiniz muzun kararmaması için, muz dilimlerini 1 dakika kadar limon suyunda bekletin. Bu şekilde pastaya, yoğurda ve meyve salatasına ayrı bir tat da katacaktır.