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Sofra / Pastalar / Muzlu Pasta

Muzlu Pasta

Muzlu Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı tozşeker

2 paket vanilyalı puding

3/4 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı beyaz şarap

Yarım su bardağı limon suyu

5 adet yumurta sarısı

5 adet muz

Hamur için:

3 su bardağı un

225 gram margarin

1 su bardağı tozşeker

3 adet yumurta sarısı

Yarım çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Hamur için tüm malzemeyi karıştırıp yoğurun. Hamuru folyoya sarıp 1 saat buzdolabında bekletin. Hamuru dolaptan alıp 6 adet bezeye ayırın. Hamurları düz bir zeminde 24 cm kelepçeli kalıp büyüklüğünde açın. Hamurları önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Diğer tarafta limon suyu, beyaz şarap ve toz şekeri 1 su bardağı su ile pişirin. Pudingleri 7 çorba kaşığı su ile karıştırıp şaraplı karışıma ekleyin. Orta hararetli ocakta karıştırarak 3 dakika pişirin. Ocaktan alıp çırpılmış yumurta sarılarını pudinge ekleyip karıştırın. Kalıbın içine 1 adet pişen hamurdan yerleştirip üzerine krema sürün. Üzerini dilimlenmiş muzlarla kaplayın. Hamur, krema ve muzlara aynı işlemi uygulayın. Kalıbı buzdolabında 2-3 saat bekletin. Pastayı kalıptan çıkartıp servis tabağına alın. Üzerini muz dilimleri ve çikolataya batırılmış badem ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Muzun kararmaması için... Kabuğundan çıkan muz kısa bir sürede karararak renk değiştirir. Pastanın üzerini süsleyeceğiniz muzun kararmaması için, muz dilimlerini 1 dakika kadar limon suyunda bekletin. Bu şekilde pastaya, yoğurda ve meyve salatasına ayrı bir tat da katacaktır.
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