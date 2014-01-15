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Sofra / Pastalar / Muzlu Piramit Pasta

Muzlu Piramit Pasta

Muzlu Piramit Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 litre süt

100 gram margarin

1 su bardağı tozşeker

5 çorba kaşığı un

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 paket vanilya

1 adet yumurtanın sarısı

2 paket kakaolu pötibör bisküvi

2 adet muz

Süslemek için:

Fındık

YAPILIŞI

Un, süt ve toz şekeri tencerede topaksız bir hale getirin ve karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca yumurta sarısı ve margarin ile rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Göz göz olacak şekilde pişirin. Ateşten alın. Alüminyum folyoya, eni üç, boyu beş adet olmak üzere bisküvileri dizin. Üzerine, hazırladığınız kremadan sürün. Malzeme bitene kadar bisküvileri dizip kremayı yayma işlemini sürdürün. Muzları pastanın ortasına uzunlamasına yerleştirin. İki tarafından tutup, folyoyu ortada birleştirin ve pastaya piramit şekli verin. Buzlukta 2 saat bekletin. Daha sonra buzdolabında bir gece bekletin. Servis tabağına alıp, üzerini süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.
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