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Sofra / Pastalar / Muzlu Tiramisu

Muzlu Tiramisu

Muzlu Tiramisu
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı toz şeker

4 adet yumurta

1 çay kaşığı sapının ucuyla saf vanilya

200 gram labne peyniri

200 gram krema

2 adet yaprak jelatin

6 adet kedidili bisküvi

1 likör bardağı muz likörü

2 adet muz

YAPILIŞI

Yumurtaların sarısını ve aklarını ayırın. Toz şekerin yarısını yumurtaların akı, diğer yarısını da sarısıyla çırpın. Sarısını çırptığınız kaba vanilyayı ekleyin. Ardından labne ve kremayı ekleyin. Kar haline getirdiğiniz yumurta akını ekleyin. Jelatinleri soğuk su içinde hafifçe yumuşatın. Ardından 3 çorba kaşığı sıcak suda eritin. Erittiğiniz jelatini kremaya ekleyin. Kedidillerini likörle ıslatın. 30x30 cm'lik bir kalıbın dibine kremanın yarısını dökün. Üzerine kedidili bisküvileri ve dilimlenmiş muzları dizin. Kalan kremayı da kalıba dökün. Arzuya göre kakao serpin. Buzdolabında birkaç saat bekletip, servis yapın.
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