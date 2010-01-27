Muzlu Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları toz şekerle köpük köpük olana kadar çırpın. Önceden eritip soğuttuğunuz margarini ve yoğurdu yumurtalara ekleyin. Unu ve kabartma tozunu eleyip yumurtalı karışıma ekleyin. Tahta bir kaşıkla karıştırın ve 24-25 cm çaplı yağlanmış kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında içini çekene kadar pişirin. Soğuduktan sonra enlemesine ikiye kesin. Diğer tarafta krema için margarin ve vanilya hariç tüm malzemeyi bir tencereye alıp kısık ateşte devamlı karıştırarak pişirin. Karışım koyulaşıp göz göz olunca tencereyi ocaktan alıp margarin ve vanilyayı ekleyin. Kekin alt kısmını bir servis tabağına alıp kremanın yarısını üzerine sürün. Üzerine muz dilimleri yerleştirip diğer kek parçası ile üzerini kapatın. Kalan krema ve muz dilimleri ile süsleyip buzdolabında 2-3 saat dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın.