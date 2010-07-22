Muzlu Yılbaşı Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle kremayı hazırlayın. Bunun için süt, yumurta sarısı, un ve toz şekeri çırpıp ocağa oturtun. Koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp vanilya, tereyağı ve ezilmiş muzu ilave edip karıştırın ve kenara alın. Pandispanyanın iki katını da elma suyu ile ıslatın. Alt katını servis tabağına alın. Muzlu kremayı üzerine yayıp ikinci katı kapatın. Kremşantiyi sütle çırpıp pastanın üzerine yayın ve buzdolabına kaldırın. Kaplama hamurunu hazırlamak için, suyu ve jöleyi bir tencereye alıp ocağa oturtun. Bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan alıp pudra şekerinin yarısını ekleyin ve karıştırın. Oda sıcaklığına gelince, kalan pudra şekerini de ekleyip hamur yapın ve düz bir zeminde yoğurun. Çok sertse bir parça su ekleyin. Hamurdan 1 avuç kadarını süsleme için kenara ayırın. Daha sonra pudra şekeri serpilmiş bir zeminde merdane yardımı ile pastanızı kaplayacak büyüklüğe gelinceye kadar açın. Açtığınız pudra şekerli hamurla pastayı kaplayıp buzdolabına koyun ve 2 saat dondurun. Kenara ayırdığınız pudra şekerli hamurun içine gıda boyasını ekleyip yeniden yoğurarak açın. Bir kurabiye kalıbı ile çam ağacı şeklinde bir parça çıkarın. Kalan hamurdan ince uzun şeritler hazırlayın. Pastanızı buzdolabından çıkarıp kestiğiniz uzun şeritleri yan kısımlarına yapıştırın. Çam ağacını pastanın ortasına koyun. Frenk üzümlerini üzerine serpin. Nane yapraklarını üzümlerin aralarına koyun. Kıyılmış fındıkları pastanın etrafına dökün. Pudra şekeri serperek servis yapın.