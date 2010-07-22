Muzlu Yılbaşı Pastası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet kakaolu hazır pandispanya
1 su bardağı elma suyu
Kreması için: 2 adet muz
İki buçuk su bardağı süt
2 adet yumurta sarısı
4 çorba kaşığı un
4 çorba kaşığı toz şeker
2 paket vanilya
2 çorba kaşığı tereyağı
Kaplama hamuru için:
Bir buçuk su bardağı su
2 çorba kaşığı toz jöle
500 gram pudra şekeri
Üzeri için:
1 paket krem şanti
1 su bardağı süt
Süslemek için: 2 çorba kaşığı dondurulmuş frenk üzümü
1 tutam kırmızı gıda boyası
Çok küçük boy nane yaprakları
Yarım çay bardağı kıyılmış fındık
1 çorba kaşığı pudra şekeri
YAPILIŞI
Öncelikle kremayı hazırlayın. Bunun için süt, yumurta sarısı, un ve toz şekeri çırpıp ocağa oturtun. Koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp vanilya, tereyağı ve ezilmiş muzu ilave edip karıştırın ve kenara alın. Pandispanyanın iki katını da elma suyu ile ıslatın. Alt katını servis tabağına alın. Muzlu kremayı üzerine yayıp ikinci katı kapatın. Kremşantiyi sütle çırpıp pastanın üzerine yayın ve buzdolabına kaldırın. Kaplama hamurunu hazırlamak için, suyu ve jöleyi bir tencereye alıp ocağa oturtun. Bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan alıp pudra şekerinin yarısını ekleyin ve karıştırın. Oda sıcaklığına gelince, kalan pudra şekerini de ekleyip hamur yapın ve düz bir zeminde yoğurun. Çok sertse bir parça su ekleyin. Hamurdan 1 avuç kadarını süsleme için kenara ayırın. Daha sonra pudra şekeri serpilmiş bir zeminde merdane yardımı ile pastanızı kaplayacak büyüklüğe gelinceye kadar açın. Açtığınız pudra şekerli hamurla pastayı kaplayıp buzdolabına koyun ve 2 saat dondurun. Kenara ayırdığınız pudra şekerli hamurun içine gıda boyasını ekleyip yeniden yoğurarak açın. Bir kurabiye kalıbı ile çam ağacı şeklinde bir parça çıkarın. Kalan hamurdan ince uzun şeritler hazırlayın. Pastanızı buzdolabından çıkarıp kestiğiniz uzun şeritleri yan kısımlarına yapıştırın. Çam ağacını pastanın ortasına koyun. Frenk üzümlerini üzerine serpin. Nane yapraklarını üzümlerin aralarına koyun. Kıyılmış fındıkları pastanın etrafına dökün. Pudra şekeri serperek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Pasta kaplama hamurunu hazırlarken su ve pudraşekerini azaltıp eksilterek kendinize göre, açabileceğiniz sertlikte ayarlayabilirsiniz. Ayrıca hamuru streç filme sarıp bir ay buzdolabında saklayabilirsiniz.