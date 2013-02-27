Narlı Kalp Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolatayı krema ile birlikte benmari usulü eritin. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Sarıları toz şeker ve sıvı yağ ile iyice çırpın. Un, vanilya ve kabartama tozunu ekleyin. Üzerine eritilmiş çikolatayı katıp karıştırın. Yumurta akını ayrı bir yerde kar haline gelinceye dek çırpın. Metal bir kaşıkla kek karışımına ilave edin. Kalp şeklindeki bir kalıbı yağlayıp, hazırladığınız karışımı kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında bir kürdanla kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) yaklaşık 40 dakika pişirin. Krema için kaymağı sütle çırpın. Üzerine süzme yoğurt, pudra şekeri ve vanilya ilave edin. Pişen keki nar şerbeti ile ıslatın. Servis tabağına alıp üzerine krema sürün. Nar taneleri ve mango dilimleri ile süsleyerek servis yapın.