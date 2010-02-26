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Sofra / Pastalar / Narlı İrmik Pastası

Narlı İrmik Pastası

Narlı İrmik Pastası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1. kat için:

2 adet nar

13 çorba kaşığı nar suyu

1 su bardağı süt

3 çorba kaşığı irmik

3 çorba kaşığı toz şeker

2. ve 3. kat için:

1 litre süt

7 çorba kaşığı irmik

7 çorba kaşığı toz şeker

140 gram çikolata

26 cm'lik kelepçeli kalıp

YAPILIŞI

Kalıbın içine narları ayıklayıp yerleştirin. Bir tencereye nar suyunu, sütü, irmiği ve toz şekeri alın ve sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaşınca ocaktan alın. 3- 4 dakika sürekli karıştırarak ılınmasını sağlayın. Muhallebi iyice ılındığında narların üzerine dökün.
2. ve 3. katlar için bir tencerenin içinde sütü, irmiği, toz şekeri karıştırın. Muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan alın ve yarısını 2. kat olarak kalıba boşaltın.
Tencerede kalan muhallebiye çikolatayı ilave edip yeniden ocağa alın. Eriyene kadar karıştırın. Eridiğinde ocaktan alın ve 3. kat olarak kalıba boşaltın. Buzdolabında soğuttuktan sonra geniş bir servis tabağına ters çevirerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

1. katın muhallebisini narların üzerine sıcak dökerseniz narların rengi soluk bir görüntü alır.
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