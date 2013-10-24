Nektarın ve Üzümlü Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket çifte kavrulmuş pötibör
1 paket muzlu jöle, 5 çay bardağı su
2 çorba kaşığı tozşeker
1 su bardağı yoğurt (suyu süzülmüş)
Yarım su bardağı süzme yoğurt
1 adet nektarin, 8-10 adet üzüm
YAPILIŞI
Bisküviyi robottan geçirin veya havanda dövün. Jöleyi su ve tozşeker ile birlikte bir tencereye koyup, karıştırarak pişirin ve ılınmaya bırakın. İki buçuk çay bardağı jöleyi bisküvi ile karıştırıp, dilediğiniz bir pasta kabının içine elinizle bastırarak yayın. Ayrı bir kapta 1 çay bardağı jöleyi yoğurtlarla karıştırın ve bisküvinin üzerine yaydıktan sonra derin dondurucuda 1 saat bekletin. Üzerine dilimlenmiş nektarin ve üzümleri yerleştirip, kalan jöleyi gezdirin. Donması için 1 gece buzdolabında bekletin ve ertesi gün dilimleyerek, servis yapın.
PÜF NOKTASI
Bu pastayı, karadut, olgun şeftali veya kayısı ile de yapabilirsiniz.