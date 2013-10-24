Nektarın ve Üzümlü Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bisküviyi robottan geçirin veya havanda dövün. Jöleyi su ve tozşeker ile birlikte bir tencereye koyup, karıştırarak pişirin ve ılınmaya bırakın. İki buçuk çay bardağı jöleyi bisküvi ile karıştırıp, dilediğiniz bir pasta kabının içine elinizle bastırarak yayın. Ayrı bir kapta 1 çay bardağı jöleyi yoğurtlarla karıştırın ve bisküvinin üzerine yaydıktan sonra derin dondurucuda 1 saat bekletin. Üzerine dilimlenmiş nektarin ve üzümleri yerleştirip, kalan jöleyi gezdirin. Donması için 1 gece buzdolabında bekletin ve ertesi gün dilimleyerek, servis yapın.