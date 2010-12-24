Noel Orman Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

1.MİKSER yardımıyla yumurta ve toz şekeri hızlı devirde 4-5 dakika kabartın. Ayrı bir yerde un ile nişastayı karıştırın. 2.Yumurtayı mikserden bir kaba aktarın. Unlu karışımı eleyerek yumurtaya ilave edin. 20x30 cm ebadında dikdörtgen bir tepsinin içine yağlı kağıdı yerleştirin. Hazırladığınız karışımı yağlı kağıdın üzerine dökün. 220 derecelik fırında 7-8 dakika pişirin. 3.Bir gün buzdolabında bekletin. Ertesi gün krema sürüp rulo şeklinde sarın. Üzerini çikolata dekoru ve yılbaşı dekorları ile süsleyin.Kremanın yapılışı: Süt, şeker ve vanilyayı bir kabın içerisine alın ve ocağa yerleştirin. Diğer bir kapta nişasta ile yumurtayı birbirine karıştırın. Ocaktaki süt kaynama noktasına geldiğinde nişasta karışımını süte ilave edin. 2 dakika beraber kaynattıktan sonra ocaktan alın. Mikserde düşük devirde soğuyana kadar karıştırın. Çikolata dekorunun yapılışı: Çikolatayı 50 derece suda benmari usulü eritin. Daha sonra düz bir zemin üzerine incecik sürün. Tamamen kuruduktan sonra spatula yardımıyla kazıyın. Çıkan dekorları istediğiniz şekilde pastada kullanabilirsiniz.