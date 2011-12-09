Pamuk Pasta

Üye Tarifi
MALZEMELER
Keki için:
1,5 su bardağı galeta unu
4 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı ceviziçi
1 çay bardağı hindistancevizi
1 paket kabartma tozu
Şerbeti için:
1 su bardağı su
1 su bardağı şeker
Muhallebisi:
1 kg.süt
1 su bardağından iki parmak az mısır nişastası
1 su bardağı şeker
1 poşet kremşanti
YAPILIŞI
Yumurtaları bir kaba kırıp çırpın şeker,yağ katıp çırpın çekilmiş ceviziçi ve diğer kek malzemelerini katıp çırpıp yağlanmış büyük kare yada yuvarlak borcama döküp önceden ısınmış 180 derecedeki fırında kızarana kadar pişirin ve ılıtın.Diğer tarafta şerbeti yapın az ılıtıp keki şerbetleyin.En sonda muhallebiyi hazırlayın.Süt,şeker ve mısır nişastasıyla muhallebiyi pişirin biraz soğutun içine bir poşet kremşanti katıp çırpıp kekin üzerine dökün dolapta soğumaya bırakın.İsterseniz pastanın üstünü süs şekerleriyle süsleyin yada çikolata sosda yapabilirsiniz.
PÜF NOKTASI
Fırın ısıtmadan keki pişiriyorum.Tarifi deneyen ve tadan herkes çok beğendiğini belirtti.Bu tarifle geçen sene real alışveriş merkezinde yapılan yarışmaya katılmıştım.Ama dereceye giremedim.Lezzettini çok beğendiler fakat sunumum o kadar iyi değildi.Yarışmadan sonra benim tarifimin biraz değişik halini sofra dergisinde gördüm.Benim amatörce uğraştığım yemek bloğum var.http://www.deryadanlezzetler.com bu tarifi orada daha önce yayınlamıştım.