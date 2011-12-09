Pamuk Pasta

Üye Tarifi

MALZEMELER Keki için:



1,5 su bardağı galeta unu



4 adet yumurta



1 su bardağı şeker



1 su bardağı sıvı yağ



1 çay bardağı ceviziçi



1 çay bardağı hindistancevizi



1 paket kabartma tozu







Şerbeti için:



1 su bardağı su



1 su bardağı şeker







Muhallebisi:







1 kg.süt



1 su bardağından iki parmak az mısır nişastası



1 su bardağı şeker



1 poşet kremşanti

YAPILIŞI Yumurtaları bir kaba kırıp çırpın şeker,yağ katıp çırpın çekilmiş ceviziçi ve diğer kek malzemelerini katıp çırpıp yağlanmış büyük kare yada yuvarlak borcama döküp önceden ısınmış 180 derecedeki fırında kızarana kadar pişirin ve ılıtın.Diğer tarafta şerbeti yapın az ılıtıp keki şerbetleyin.En sonda muhallebiyi hazırlayın.Süt,şeker ve mısır nişastasıyla muhallebiyi pişirin biraz soğutun içine bir poşet kremşanti katıp çırpıp kekin üzerine dökün dolapta soğumaya bırakın.İsterseniz pastanın üstünü süs şekerleriyle süsleyin yada çikolata sosda yapabilirsiniz.

