Pancarlı Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Keki için:
3 adet pancar
2 çay bardağı sıvı yağ
3 adet yumurta
2 su bardağı toz şeker + 3 çorba
kaşığı toz şeker
Bir buçuk su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 çay bardağı portakal suyu
3 çorba kaşığı pudra şekeri
2 paket kremşanti
2 su bardağı süt
1 adet yaprak jelatin
1 çay bardağı iri kıyılmış fındık
YAPILIŞI
Pancarları 20 dakika haşlayın. Soğutup sıvı yağ ile birlikte robottan geçirin. İçinden 1 çay bardağını kenara alın. Diğer taraftan yumurtaları 2 su bardağı toz şekerle birlikte 2 dakika çırpın. Üzerine pancarı ekleyip çırpmaya davam edin. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip iyice karıştırın. Daha sonra harcı yağlanmış ve unlanmış yuvarlak bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkartıp soğutun ve enlemesine ikiye bölün. Portakal suyu ve pudra şekerini karıştırıp kekin her iki parçasını da ıslatın. Krem şantiyi sütle çırpın. Kekin alt parçasını servis tabağına alın. Üzerine krem şanti sürüp ikinci parçayı kapatın. Kalan krem şantiyi en üste sürün.Jelatini 1 çorba kaşığı sıcak suda eritin. Ayırdığınız 1 çay bardağı ezilmiş pancarı 3 çorba kaşığı toz şekerle 5 dakika pişirin. Erimiş jelatini içine koyup karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Ilınınca pastanın üzerine sürün ve buzdolabında en az iki saat bekletin. Dolaptan çıkarıp kenarlarını kıyılmış fındıkla süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.