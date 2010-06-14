Pancarlı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pancarları 20 dakika haşlayın. Soğutup sıvı yağ ile birlikte robottan geçirin. İçinden 1 çay bardağını kenara alın. Diğer taraftan yumurtaları 2 su bardağı toz şekerle birlikte 2 dakika çırpın. Üzerine pancarı ekleyip çırpmaya davam edin. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip iyice karıştırın. Daha sonra harcı yağlanmış ve unlanmış yuvarlak bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkartıp soğutun ve enlemesine ikiye bölün. Portakal suyu ve pudra şekerini karıştırıp kekin her iki parçasını da ıslatın. Krem şantiyi sütle çırpın. Kekin alt parçasını servis tabağına alın. Üzerine krem şanti sürüp ikinci parçayı kapatın. Kalan krem şantiyi en üste sürün.Jelatini 1 çorba kaşığı sıcak suda eritin. Ayırdığınız 1 çay bardağı ezilmiş pancarı 3 çorba kaşığı toz şekerle 5 dakika pişirin. Erimiş jelatini içine koyup karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Ilınınca pastanın üzerine sürün ve buzdolabında en az iki saat bekletin. Dolaptan çıkarıp kenarlarını kıyılmış fındıkla süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.

