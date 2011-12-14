Papatya Tartölet

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle hamuru hazırlayın. Bunun için yumurta ve pudra şekerini çırpın. Oda sıcaklığındaki margarin, rendelenmiş limon kabuğu ve tuz ilave edip yoğurun. Un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edip yoğurmaya devam edin. Hazırladığınız hamuru 10 dakika dinlendirin. Merdane ile 3-4 mm kalınlığında açın ve geniş ağızlı bir su bardağı ile yuvarlaklar çıkarın. Çıkardığınız yuvarlakları kek kağıtları üzerine bastırarak yerleştirin. Bu kağıtları da küçük tartölet kalıplarının içine yerleştirip üzerilerine çatalla delikler açın. Her birinin üzerine kayısı marmeladı sürün. İç harç için dövülmüş fındık, pudra şekeri, yumurta, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilyayı karıştırın. Bu harcı tartölet kaplarının içine pay edin. 175 derece fırında pembe bir renk alana kadar pişirin. Pastalar piştikten sonra üzerilerine kayısı marmeladı sürün. Dövülmüş antepfıstığı serpin ve bademlerle papatya şekli vererek süsleyin.