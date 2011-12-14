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Sofra / Pastalar / Papatya Tartölet

Papatya Tartölet

Papatya Tartölet
  • 6-8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

Yarım su bardağı pudra şekeri

250 gram + bir buçuk çorba kaşığı margarin

1 çorba kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

Bir tutam tuz

2 su bardağı un

Yarım paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

İçine: 2 su bardağı dövülmüş fındık

1 su bardağı pudra şekeri

3 adet yumurta

Yarım çorba kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

1 çay kaşığı vanilya

Süslemek için:

150 gram kayısı marmeladı

Yarım su bardağı badem

1 su bardağı dövülmüş antepfıstığı

YAPILIŞI

Öncelikle hamuru hazırlayın. Bunun için yumurta ve pudra şekerini çırpın. Oda sıcaklığındaki margarin, rendelenmiş limon kabuğu ve tuz ilave edip yoğurun. Un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edip yoğurmaya devam edin. Hazırladığınız hamuru 10 dakika dinlendirin. Merdane ile 3-4 mm kalınlığında açın ve geniş ağızlı bir su bardağı ile yuvarlaklar çıkarın. Çıkardığınız yuvarlakları kek kağıtları üzerine bastırarak yerleştirin. Bu kağıtları da küçük tartölet kalıplarının içine yerleştirip üzerilerine çatalla delikler açın. Her birinin üzerine kayısı marmeladı sürün. İç harç için dövülmüş fındık, pudra şekeri, yumurta, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilyayı karıştırın. Bu harcı tartölet kaplarının içine pay edin. 175 derece fırında pembe bir renk alana kadar pişirin. Pastalar piştikten sonra üzerilerine kayısı marmeladı sürün. Dövülmüş antepfıstığı serpin ve bademlerle papatya şekli vererek süsleyin.
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