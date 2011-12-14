Papatya Tartölet

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet yumurta
Yarım su bardağı pudra şekeri
250 gram + bir buçuk çorba kaşığı margarin
1 çorba kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
Bir tutam tuz
2 su bardağı un
Yarım paket vanilya
Yarım paket kabartma tozu
İçine: 2 su bardağı dövülmüş fındık
1 su bardağı pudra şekeri
3 adet yumurta
Yarım çorba kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
1 çay kaşığı vanilya
Süslemek için:
150 gram kayısı marmeladı
Yarım su bardağı badem
1 su bardağı dövülmüş antepfıstığı
YAPILIŞI
Öncelikle hamuru hazırlayın. Bunun için yumurta ve pudra şekerini çırpın. Oda sıcaklığındaki margarin, rendelenmiş limon kabuğu ve tuz ilave edip yoğurun. Un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edip yoğurmaya devam edin. Hazırladığınız hamuru 10 dakika dinlendirin. Merdane ile 3-4 mm kalınlığında açın ve geniş ağızlı bir su bardağı ile yuvarlaklar çıkarın. Çıkardığınız yuvarlakları kek kağıtları üzerine bastırarak yerleştirin. Bu kağıtları da küçük tartölet kalıplarının içine yerleştirip üzerilerine çatalla delikler açın. Her birinin üzerine kayısı marmeladı sürün. İç harç için dövülmüş fındık, pudra şekeri, yumurta, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilyayı karıştırın. Bu harcı tartölet kaplarının içine pay edin. 175 derece fırında pembe bir renk alana kadar pişirin. Pastalar piştikten sonra üzerilerine kayısı marmeladı sürün. Dövülmüş antepfıstığı serpin ve bademlerle papatya şekli vererek süsleyin.