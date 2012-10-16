Papayalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kek için pandispanya unu, yumurta ve suyu mikserle önce yavaş devirde, 1-2 dakika sonra hızlı devirde 6-7 dakika çırpın. Karışımı 23 cm çapındaki yuvarlak kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Papayaları temizleyip, küçük dilimleyin. Papaya, su ve toz şekeri 30 dakika pişirip soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde pasta kreması, tereyağı ve sütü mikser yardımıyla iyice çırpın. Soğuyan pandispanyayı enlemesine ortadan ikiye kesin. Pandispanyanın iki parçasını da soğuyan papayalı karışımının suyu ile ıslatın. Birinci kat pandispanyanın üzerine, hazırladığınız kremanın yarısını sürüp papayanın yarısını yerleştirin. Diğer pandispanyayı üzerine kapatın. Kalan kremayı da pastanın üzerine ve yanlarına sürün. Çikolata serpiştirin. File bademi pastanın kenarlarına yapıştırın. Buzdolabının alt rafında 10-15 dakika dinlendirip, dilimleyerek servis yapın.