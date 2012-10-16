DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Papayalı Pasta

Papayalı Pasta

Papayalı Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet olgun papaya

2 su bardağı su

1 su bardağı tozşeker

1 paket hazır pasta kreması

50 gram tereyağı

Bir buçuk su bardağı süt

2 çorba kaşığı rendelenmiş sütlü çikolata

2 su bardağı file badem



Kek için: 1 paket hazır pandispanya unu

3 adet yumurta

7-8 çorba kaşığı su

YAPILIŞI

Kek için pandispanya unu, yumurta ve suyu mikserle önce yavaş devirde, 1-2 dakika sonra hızlı devirde 6-7 dakika çırpın. Karışımı 23 cm çapındaki yuvarlak kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Papayaları temizleyip, küçük dilimleyin. Papaya, su ve toz şekeri 30 dakika pişirip soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde pasta kreması, tereyağı ve sütü mikser yardımıyla iyice çırpın. Soğuyan pandispanyayı enlemesine ortadan ikiye kesin. Pandispanyanın iki parçasını da soğuyan papayalı karışımının suyu ile ıslatın. Birinci kat pandispanyanın üzerine, hazırladığınız kremanın yarısını sürüp papayanın yarısını yerleştirin. Diğer pandispanyayı üzerine kapatın. Kalan kremayı da pastanın üzerine ve yanlarına sürün. Çikolata serpiştirin. File bademi pastanın kenarlarına yapıştırın. Buzdolabının alt rafında 10-15 dakika dinlendirip, dilimleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN