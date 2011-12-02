Pelteli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Keki hazırlamak için, yumurtaları toz şeker ile çırpın. Üzerine un, kabartma tozu ve kakao ekleyin. 25 cm çapındaki kek kalıbını yağlayıp hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra üzerine bal gezdirin. Armutları soyup ikiye böldükten sonra çekirdeklerini çıkarın. Vişnelerin de çekirdeklerini çıkarın. Armut ve vişneleri kekin üzerine dizip kenara alın. Pelteyi hazırlamak için, bir tencerede su, nişasta ve vişne suyunu pürüzsüz hale gelinceye dek karıştırın. Ocağa oturtup toz şeker ilave edin. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Biraz ılıtıp meyvelerin üzerine dökün. Bir gece buzdolabında bekletip hindistancevizi ve toz antepfıstığı ile süsleyerek servis yapın.