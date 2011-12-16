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Sofra / Pastalar / Peynirli Pasta

Peynirli Pasta

Peynirli Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket + 4 adet pötibör bisküvi

100 gram eritilmiş tereyağı veya margarin

1 su bardağı ceviz içi

1 çay kaşığı tarçın

2 adet yumurta

1 paket vanilya

1 paket krema

1 paket labne peynir

İçi için: 1 paket dondurulmuş vişne

1 su bardağı tozşeker

2 çorba kaşığı mısır nişastası

1 kahve fincanı su

YAPILIŞI

Bisküvi ve cevizi robotta çekin. Çektiğiniz malzemelerin üzerine tarçın ve erittiğiniz tereyağı veya margarini ekleyip karıştırın. Yağlanmış fırın kabına dökün. 180 derece fırında 15 dakika pişirip, soğumaya bırakın. Bu sırada yumurta, vanilya ve kremayı iyice çırpın. Labne peyniri ekleyip, tekrar iyice karıştırın. Bu malzemeyi soğuyan bisküvilerin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında yaklaşık 1 saat kadar pişirip, soğutun. Bu arada dondurulmuş vişne ile şekeri 10 dakika pişirin. Mısır nişastasını 1 kahve fincan su ile sulandırın. Pişmekte olan vişnelere ilave edin. Koyulaşmaya başlayınca ocaktan alıp, soğuyan bisküvili karışımın üzerine dökün. Buzdolabında soğutun. Arzuya göre dilimleyip, servis yapın.
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