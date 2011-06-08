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Sofra / Pastalar / Piramit Balkabağı Pastası

Piramit Balkabağı Pastası

Piramit Balkabağı Pastası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kg balkabağı

2 su bardağı toz şeker

1 paket pötibör bisküvi

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt



Üzerine: İri dövülmüş ceviz

YAPILIŞI

Balkabağının kabuklarını soyun ve irice doğrayın. Bir tencereye alın ve üzerine toz şekeri gezdirin. Kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp, balkabağını derin bir kaseye boşaltın. Bir çatal yardımıyla iyice ezin. Elinizle ufaladığınız bisküvi ve cevizi ilave edip tüm malzemeyi karıştırın. Alüminyum folyonun ortasına kabaklı karışımı uzunlamasına boşaltın ve bir spatula yardımıyla piramit şekli verin. Pastayı buzlukta 1-2 saat beklettikten sonra üzerindeki alüminyum folyoyu çıkarıp, servis tabağına alın. Diğer yanda krem şantiyi soğuk sütle çırpın ve pastanın üzerini krema ile sıvayın. Krem şantinin üzerine ceviz serptikten sonra dilimleyerek servis yapın.
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