Piramit Balkabağı Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balkabağının kabuklarını soyun ve irice doğrayın. Bir tencereye alın ve üzerine toz şekeri gezdirin. Kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp, balkabağını derin bir kaseye boşaltın. Bir çatal yardımıyla iyice ezin. Elinizle ufaladığınız bisküvi ve cevizi ilave edip tüm malzemeyi karıştırın. Alüminyum folyonun ortasına kabaklı karışımı uzunlamasına boşaltın ve bir spatula yardımıyla piramit şekli verin. Pastayı buzlukta 1-2 saat beklettikten sonra üzerindeki alüminyum folyoyu çıkarıp, servis tabağına alın. Diğer yanda krem şantiyi soğuk sütle çırpın ve pastanın üzerini krema ile sıvayın. Krem şantinin üzerine ceviz serptikten sonra dilimleyerek servis yapın.