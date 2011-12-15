Piramit Pasta

Sofra Tarifi

2 paket bisküvi 2 su bardağı süt 1 paket vanilya 3 çorba kaşığı kakao 2 tatlı kaşığı pudra şekeri Süslemek için: Hindistancevizi

YAPILIŞI

Bisküvileri küçük parçalar halinde kırıp geniş bir kaba alın. Üzerine süt, vanilya, kakao ve pudraşekerini ilave edip iyice karıştırın. Karışımı alüminyum folyo üzerine alıp piramit şekli verin. Buzlukta 1-2 saat bekletin. Folyoyu çıkarıp pastayı servis tabağına alın. Hindistancevizi ile süsleyerek servis yapın.