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Sofra / Pastalar / Piramit Pasta

Piramit Pasta

Piramit Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket bisküvi

2 su bardağı süt

1 paket vanilya

3 çorba kaşığı kakao

2 tatlı kaşığı pudra şekeri



Süslemek için: Hindistancevizi

YAPILIŞI

Bisküvileri küçük parçalar halinde kırıp geniş bir kaba alın. Üzerine süt, vanilya, kakao ve pudraşekerini ilave edip iyice karıştırın. Karışımı alüminyum folyo üzerine alıp piramit şekli verin. Buzlukta 1-2 saat bekletin. Folyoyu çıkarıp pastayı servis tabağına alın. Hindistancevizi ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pastanın içine bal ve çekilmiş ceviz de ilave edebilirsiniz.
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