Piramit Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 paket bisküvi
2 su bardağı süt
1 paket vanilya
3 çorba kaşığı kakao
2 tatlı kaşığı pudra şekeri
Süslemek için: Hindistancevizi
YAPILIŞI
Bisküvileri küçük parçalar halinde kırıp geniş bir kaba alın. Üzerine süt, vanilya, kakao ve pudraşekerini ilave edip iyice karıştırın. Karışımı alüminyum folyo üzerine alıp piramit şekli verin. Buzlukta 1-2 saat bekletin. Folyoyu çıkarıp pastayı servis tabağına alın. Hindistancevizi ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Pastanın içine bal ve çekilmiş ceviz de ilave edebilirsiniz.