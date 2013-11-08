Piramit Pasta

verin. Buzdolabında en az 2-3 saat bekletin. Kelepçeli kalıptan servis tabağına çıkarın. Çikolata sosu üzerindeki tarife göre pişirip, ara sıra karıştırarak ılıtın ve tatlının üzerine dökün. Kenarlarına file antepfıstığı yapıştırıp servis yapın.

Bisküviyi derin bir kaba iri parçalar halinde kırın. Ayrı bir tencerede tereyağı ve margarini eritip, içine toz şeker, kakao, süt ve ceviz katın. Toz şeker eriyene kadar karıştırın ve bisküvinin içine ekleyin. İyice yoğurup, yağlı kağıt serilmiş 18 cm çapında kelepçeli bir kalıba dökün ve elinizle bastırarak şekil