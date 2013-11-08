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Sofra / Pastalar / Piramit Pasta

Piramit Pasta

Piramit Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

600 gram pötibör bisküvi

100 gram tereyağı

100 gram margarin

6 çorba kaşığı toz şeker

6 çorba kaşığı kakao

2 çay bardağı süt

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

Üzeri için:

1 paket hazır çikolata sosu

File antepfıstığı

YAPILIŞI

Bisküviyi derin bir kaba iri parçalar halinde kırın. Ayrı bir tencerede tereyağı ve margarini eritip, içine toz şeker, kakao, süt ve ceviz katın. Toz şeker eriyene kadar karıştırın ve bisküvinin içine ekleyin. İyice yoğurup, yağlı kağıt serilmiş 18 cm çapında kelepçeli bir kalıba dökün ve elinizle bastırarak şekil
verin. Buzdolabında en az 2-3 saat bekletin. Kelepçeli kalıptan servis tabağına çıkarın. Çikolata sosu üzerindeki tarife göre pişirip, ara sıra karıştırarak ılıtın ve tatlının üzerine dökün. Kenarlarına file antepfıstığı yapıştırıp servis yapın.
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