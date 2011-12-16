Portakal Jölesi Eşliğinde Üzümlü Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için margarin ve tozşekeri bir kaba alıp çırpın. Yumurta sarılarını ekleyip karıştırın. Acıbadem kurabiyelerini blenderden geçirin. Tuz, un ve çekilmiş acıbadem kurabiyesini ekleyip yoğurun. Hamuru folyoya sarıp buzdolabında 1 saat bekletin. Unlanmış düz bir zeminde 24 cm'lik kalıp büyüklüğünde merdaneyle açın. Kalıbı yağlayıp hamuru iç ve kenar kısımlarını kaplayacak şekilde yerleştirin ve buzdolabında yarım saat bekletin. Çatalla hamurun üzerine delikler açın. Kenar kısımlarını folyo ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10 dakika pişirin. Kenarlardaki folyoyu alıp 12 dakika daha pişirin. Diğer tarafta labne peynirini tozşeker ve vanilyayla çırpın. Yumurtaların sarılarını aklarından ayırın. Yumurta sarılarını teker teker karışıma yedirin. Akları bir tutam tuzla kar halini alıncaya kadar mikserleyip kremayla birlikte peynirli karışıma ekleyin. Mısır ununu ve son olarak ıhlamur çiçeğini ekleyip karıştırın. Karışımı kalıptaki hamurun üzerine yayın. Üzümleri yerleştirin. 190 derece fırında ortası sertleşene kadar 40 dakika pişirip soğutun. Jöle için portakal suyu, tozşeker ve nişastayı karıştırarak pişirin. Jöleyi bir bardağa alıp cheesecake dilimi ile servis yapın.