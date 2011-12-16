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Sofra / Pastalar / Portakal Jölesi Eşliğinde Üzümlü Cheesecake

Portakal Jölesi Eşliğinde Üzümlü Cheesecake

Portakal Jölesi Eşliğinde Üzümlü Cheesecake
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram labne peyniri

1 paket vanilya

Yarım su bardağı tozşeker

140 gram krema

3 adet yumurta

1 çorba kaşığı ıhlamur çiçeği

1 çorba kaşığı mısır unu

1 su bardağı üzüm

Bir tutam tuz



Hamur için: 130 gram margarin

100 gram acıbadem kurabiyesi

Yarım su bardağı + 1 çorba kaşığı tozşeker

2 adet yumurtanın sarısı

Bir buçuk su bardağı + 2 çorba kaşığı un

Bir tutam tuz

Jöle için: 1 tatlı kaşığı nişasta

Bir buçuk su bardağı portakal suyu

1 çorba kaşığı tozşeker

YAPILIŞI

Hamur için margarin ve tozşekeri bir kaba alıp çırpın. Yumurta sarılarını ekleyip karıştırın. Acıbadem kurabiyelerini blenderden geçirin. Tuz, un ve çekilmiş acıbadem kurabiyesini ekleyip yoğurun. Hamuru folyoya sarıp buzdolabında 1 saat bekletin. Unlanmış düz bir zeminde 24 cm'lik kalıp büyüklüğünde merdaneyle açın. Kalıbı yağlayıp hamuru iç ve kenar kısımlarını kaplayacak şekilde yerleştirin ve buzdolabında yarım saat bekletin. Çatalla hamurun üzerine delikler açın. Kenar kısımlarını folyo ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10 dakika pişirin. Kenarlardaki folyoyu alıp 12 dakika daha pişirin. Diğer tarafta labne peynirini tozşeker ve vanilyayla çırpın. Yumurtaların sarılarını aklarından ayırın. Yumurta sarılarını teker teker karışıma yedirin. Akları bir tutam tuzla kar halini alıncaya kadar mikserleyip kremayla birlikte peynirli karışıma ekleyin. Mısır ununu ve son olarak ıhlamur çiçeğini ekleyip karıştırın. Karışımı kalıptaki hamurun üzerine yayın. Üzümleri yerleştirin. 190 derece fırında ortası sertleşene kadar 40 dakika pişirip soğutun. Jöle için portakal suyu, tozşeker ve nişastayı karıştırarak pişirin. Jöleyi bir bardağa alıp cheesecake dilimi ile servis yapın.
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