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Sofra / Pastalar / Portakallı Cheesecake

Portakallı Cheesecake

Portakallı Cheesecake
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram kakaolu bisküvi

50 gram margarin

400 gram labne peyniri

250 gram süzme yoğurt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

3 adet yumurta

2 adet portakal

250 gram damla çikolata

YAPILIŞI

Bisküvileri robotta çekip toz haline getirin. Margarini eritip bisküvilere karıştırın. 22 cm çapında bir kalıbın içini folyo ile kaplayın. Bisküvili karışımı kalıba döküp üzerine bastırın. Buzdolabında donmaya bırakın. Ayrı bir kapta, labne peyniri, süzme yoğurt ve toz şekeri birlikte çırpın. Üzerine vanilya ve yumurtaları eleyin. Daha sonra çok ince rendelenmiş 2 adet portakal kabuğu ve rendelenmiş 1 adet portakalı ekleyin. Damla çikolatanın 2/3'ünü karışıma ekleyin ve buzdolabından çıkardığınız bisküvili tabanın üzerine dökün. Kalan çikolatayı da üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Kürdan batırarak pişip pişmediğini kontrol edin. Dilimleyerek servis yapın.

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