Portakallı Cheesecake

Bisküvileri robotta çekip toz haline getirin. Margarini eritip bisküvilere karıştırın. 22 cm çapında bir kalıbın içini folyo ile kaplayın. Bisküvili karışımı kalıba döküp üzerine bastırın. Buzdolabında donmaya bırakın. Ayrı bir kapta, labne peyniri, süzme yoğurt ve toz şekeri birlikte çırpın. Üzerine vanilya ve yumurtaları eleyin. Daha sonra çok ince rendelenmiş 2 adet portakal kabuğu ve rendelenmiş 1 adet portakalı ekleyin. Damla çikolatanın 2/3'ünü karışıma ekleyin ve buzdolabından çıkardığınız bisküvili tabanın üzerine dökün. Kalan çikolatayı da üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Kürdan batırarak pişip pişmediğini kontrol edin. Dilimleyerek servis yapın.