Portakallı Çikolatalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritin. Tereyağı ve krema ekleyip karıştırın. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Yumurta sarılarını toz şeker ile, açık sarı renk alana dek çırpın. Ardından çikolatalı karışıma ekleyip çırpın. Portakal kabuğu ilave edip, çırpmaya devam edin. Yumurta aklarını bir tutam tuzla, kar haline gelene dek çırpın ve çikolatalı karışıma ekleyin. Ayrı bir yerde portakal suyu ile Grand marnier'i karıştırın. Bisküvileri bu karışıma batırıp çıkarın. Çikolatalı karışımın bir kısmını yağlı kağıtla kaplanmış baton kek kalıbına dökün. Üzerine bisküvi yerleştirin. Aynı işlemi 4-5 kez tekrarlayın. En üste çikolata döküp, pastanın her tarafına yayın. Derin dondurucuda dinlendirip, servisten 1 saat önce buzdolabı nın alt rafına yerleştirin. 3-4 saat buzdolabının alt rafında dinlendirin. Kıyılmış çikolata ve portakal kabuğu şekerlemesi ile süsleyin.