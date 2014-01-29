Portakallı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hazır pasta ununu yumurta ve yarım su bardağı sütle çırpın. 24 cm çapında kalıbı yağlayıp, karışımı yayın. 200 derece fırında pişirin. Keki fırından alıp sıcakken kalıptan çıkartın. Soğuyunca enlemesine ikiye kesin. Kekin her iki yüzünü de portakal suyuyla ıslatın. Pasta kremasını 1 su bardağı sütle çırpın. Kekin alt kısmını büyük bir servis tabağına alın. 1 Kremanın yarısını kekin üzerine yayın. 2 Kremanın üzerine muzlardan birini dilimleyerek dizin. Hindistancevizi serpin. Üzerine diğer keki yerleştirip, kalan kremayı sürün. Pastayı 1 saat buzdolabında bekletin. 3 Portakal ve muz dilimleri ile pastanın üzerini süsleyin. şekerlemeleri de ince ince dilimleyip pastanın üzerine ekleyin. 1-2 saat dinledirip servis yapın.