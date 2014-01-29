DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Portakallı Pasta

Portakallı Pasta

Portakallı Pasta
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket limonlu pasta unu

2 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı portakal suyu

2 adet muz

1 adet portakal

1 paket pasta kreması

1 su bardağı süt

Yarım çay bardağı hindistancevizi

2-3 adet şekerleme

YAPILIŞI

Hazır pasta ununu yumurta ve yarım su bardağı sütle çırpın. 24 cm çapında kalıbı yağlayıp, karışımı yayın. 200 derece fırında pişirin. Keki fırından alıp sıcakken kalıptan çıkartın. Soğuyunca enlemesine ikiye kesin. Kekin her iki yüzünü de portakal suyuyla ıslatın. Pasta kremasını 1 su bardağı sütle çırpın. Kekin alt kısmını büyük bir servis tabağına alın. 1 Kremanın yarısını kekin üzerine yayın. 2 Kremanın üzerine muzlardan birini dilimleyerek dizin. Hindistancevizi serpin. Üzerine diğer keki yerleştirip, kalan kremayı sürün. Pastayı 1 saat buzdolabında bekletin. 3 Portakal ve muz dilimleri ile pastanın üzerini süsleyin. şekerlemeleri de ince ince dilimleyip pastanın üzerine ekleyin. 1-2 saat dinledirip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN