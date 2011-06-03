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Portakallı Üçgen Pasta

Portakallı Üçgen Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram tereyağı

200 gram mascarpone peyniri

Yarım su bardağı toz şeker

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

2-3 çorba kaşığı+1 su bardağı portakal suyu

24 adet kepekli şekerli bisküvi



Süslemek için: 1 paket bitter çikolata

YAPILIŞI

Tereyağını toz şeker ile çırparak iyice kabartın. Karıştırarak krema haline getirin. Üzerine mascarpone peynirini ekleyin. Daha sonra 2-3 çorba kaşığı portakal suyu ve portakal kabuğu rendesini ekleyin. Bisküvileri 1 su bardağı portakal suyuna batırıp çıkartın. 12 adet bisküviyi alüminyum folyo üzerine 3 sıra olacak şekilde dizin. Bisküvilerin üzerine birer tatlı kaşığı kremadan sürün ve kalan bisküvileri kremaların üzerine kapatın. Kalan kremayı ortadaki bisküvilerin üzerine sürün. Alüminyum folyoyu yanlardan kaldırın. Üçgen şekil vererek folyoyu kapatın. Buzlukta 1 gece bekletin. Süslemek için çikolatayı benmari usulü eritin. Pastayı buzluktan çıkartıp dilimleyin. Eritilmiş çikolata gezdirip servis yapın.
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