Pratik Ekler Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencerede yumurtayı çırpın. Daha sonra süt, nişasta, un, toz şeker ve vanilyayı ekleyip, orta ateşte karıştırarak pişirin. Kaynamaya yakın tencereyi ocaktan alıp, kremayı el mikseri ile çırpın ve tekrar pişirmeye devam edin. Kaynayınca ocağı kısın ve karıştırarak 1-2 dakika daha pişirin. Bir tepsiye yağlı kağıt yerleştirin. 10 adet bisküvinin üzerine bu kremayı sürüp, kalan 10 adet bisküviyi de üzerine kapatın ve toplam 10 adet pasta elde edin. Üzerlerine de birer kaşık kalan kremayı sürün. File antepfıstığı ve damla çikolata serpip, buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra servis yapın.