DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Pratik Ekler Pasta

Pratik Ekler Pasta

Pratik Ekler Pasta
  • 10 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı mısır nişastası

2 su bardağı süt

6 çorba kaşığı toz şeker

2 paket vanilya

20 adet kedidili bisküvi



Süslemek için: File antepfıstığı ve damla çikolata

YAPILIŞI

Bir tencerede yumurtayı çırpın. Daha sonra süt, nişasta, un, toz şeker ve vanilyayı ekleyip, orta ateşte karıştırarak pişirin. Kaynamaya yakın tencereyi ocaktan alıp, kremayı el mikseri ile çırpın ve tekrar pişirmeye devam edin. Kaynayınca ocağı kısın ve karıştırarak 1-2 dakika daha pişirin. Bir tepsiye yağlı kağıt yerleştirin. 10 adet bisküvinin üzerine bu kremayı sürüp, kalan 10 adet bisküviyi de üzerine kapatın ve toplam 10 adet pasta elde edin. Üzerlerine de birer kaşık kalan kremayı sürün. File antepfıstığı ve damla çikolata serpip, buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz 1 paket çikolatayı 1 kahve fincanı su ile eritip, servis tabaklarına bu sosu gezdirebilir ve üzerine pastaları yerleştirerek servis yapabilirsiniz. Ya da pastaların üzerine çikolatalı sos gezdirebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN