Pratik Ekler Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet yumurta
1 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı mısır nişastası
2 su bardağı süt
6 çorba kaşığı toz şeker
2 paket vanilya
20 adet kedidili bisküvi
Süslemek için: File antepfıstığı ve damla çikolata
YAPILIŞI
Bir tencerede yumurtayı çırpın. Daha sonra süt, nişasta, un, toz şeker ve vanilyayı ekleyip, orta ateşte karıştırarak pişirin. Kaynamaya yakın tencereyi ocaktan alıp, kremayı el mikseri ile çırpın ve tekrar pişirmeye devam edin. Kaynayınca ocağı kısın ve karıştırarak 1-2 dakika daha pişirin. Bir tepsiye yağlı kağıt yerleştirin. 10 adet bisküvinin üzerine bu kremayı sürüp, kalan 10 adet bisküviyi de üzerine kapatın ve toplam 10 adet pasta elde edin. Üzerlerine de birer kaşık kalan kremayı sürün. File antepfıstığı ve damla çikolata serpip, buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz 1 paket çikolatayı 1 kahve fincanı su ile eritip, servis tabaklarına bu sosu gezdirebilir ve üzerine pastaları yerleştirerek servis yapabilirsiniz. Ya da pastaların üzerine çikolatalı sos gezdirebilirsiniz.