Pudingli Bisküvi Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Süt ve pudingi bir tencereye alın. Kısık ateşte tahta bir kaşıkla karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Orta büyüklükte ıslatılmış bir cam kasenin içine bir sıra muhallebi, bir sıra finger bisküvi olacak şekilde koyun. Muhallebi ve bisküvi bitene kadar işleme devam edin. Üzerini alüminyum folyo ile kapatıp buzdolabında 2 saat bekletin. Ters çevirip servis tabağına çıkarın. Çikolata sosu üzerindeki tarife göre hazırlayıp pastanın üzerine gezdirin. En üste rendelenmiş bitter çikolata serpin ve dilimleyerek servis yapın.