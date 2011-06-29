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Sofra / Pastalar / Pudingli Bisküvi Pastası

Pudingli Bisküvi Pastası

Pudingli Bisküvi Pastası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk su bardağı süt

1 paket kakaolu puding

1 paket finger bisküvi



Üzeri için: 1 paket çikolata sos

Süslemek için: 1 paket (80 gram) bitter çikolata

YAPILIŞI

Süt ve pudingi bir tencereye alın. Kısık ateşte tahta bir kaşıkla karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Orta büyüklükte ıslatılmış bir cam kasenin içine bir sıra muhallebi, bir sıra finger bisküvi olacak şekilde koyun. Muhallebi ve bisküvi bitene kadar işleme devam edin. Üzerini alüminyum folyo ile kapatıp buzdolabında 2 saat bekletin. Ters çevirip servis tabağına çıkarın. Çikolata sosu üzerindeki tarife göre hazırlayıp pastanın üzerine gezdirin. En üste rendelenmiş bitter çikolata serpin ve dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pastanın kolay ve düzgün çıkması için cam kabın içini suyla ıslatın.
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