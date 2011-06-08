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Sofra / Pastalar / Pudingli Pasta

Pudingli Pasta

Pudingli Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 su bardağı fındık yağı

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağından bir parmak fazla un

1 su bardağı fındık



Üzeri için:

Yarım paket vanilyalı puding

Yarım paket kakaolu puding

YAPILIŞI

Önce yumurtaları ve toz şekeri çırpıp, üzerine fındık yağını ekleyin. Birkaç dakika daha çırpıp, süt, un, kabartma tozu, vanilya ve fındığı ilave edin. Tekrar çırpın. 22 cm çapında bir kalıbı yağlayıp, karışımı boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin. Vanilyalı pudingi ve kakaolu pudingi üzerindeki tarife göre ayrı ayrı hazırlayın. Pandispanyayı enlemesine ikiye kesin. Pudinglerin yarısını iki katın arasına, kalanını da üzerine gezdirin. Soğuyunca, dilimleyerek servis yapın.

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