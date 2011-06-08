Pudingli Pasta

Önce yumurtaları ve toz şekeri çırpıp, üzerine fındık yağını ekleyin. Birkaç dakika daha çırpıp, süt, un, kabartma tozu, vanilya ve fındığı ilave edin. Tekrar çırpın. 22 cm çapında bir kalıbı yağlayıp, karışımı boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin. Vanilyalı pudingi ve kakaolu pudingi üzerindeki tarife göre ayrı ayrı hazırlayın. Pandispanyayı enlemesine ikiye kesin. Pudinglerin yarısını iki katın arasına, kalanını da üzerine gezdirin. Soğuyunca, dilimleyerek servis yapın.