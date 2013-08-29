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Sofra / Pastalar / Pudingli Pasta

Pudingli Pasta

Pudingli Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet hazır pandispanya

1 paket karamelli puding

3 su bardağı süt

2 adet muz, kakao

YAPILIŞI

3 Su bardağı sütü derin bir tencereye alın. Üzerine pudingi ekleyin. Karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin.Daha sonra soğuması için bir kenara alın. Pandispanyanın bir parçasını servis tabağına yerleştirin. Üzerine pudingin yarısını yayın. Dilimlediğiniz muzları dizin. Muzların üzerine kekin diğer yarısını koyun. Kalan puding ile kekin üzerini sıvayın. Muz dilimleri ile süsleyin. Kakao serpip, buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Dolaptan çıkarıp, dilimleyerek servis yapın.
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