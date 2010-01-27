Püreli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

1. Fırını 180 derecede ısıtın. Oda sıcaklığındaki yumurtaları metal ve yuvarlak dipli bir kapta toz şekerle beraber çırpın. Çırpma işlemi esnasında köpük köpük olduğunda üzerine azar azar unu eleyerek çırpma işlemine devam edin. Son olarak büyük parçalar halinde dövülmüş fındığı ekleyin.

2.20-23 cm ebatındaki kelepçeli bir kalıbı tereyağı ile yağlayın ve hamuru dökün. Önceden ısıttığınız fırında pişirin. Piştiğinde 5 dakika kadar kalıpta soğuttuktan sonra çıkartın ve soğumasını bekleyin.

3.Trabzon hurmalarını robotta püre haline getirdikten sonra toz kremşantiyi ekleyin ve krema kıvamına gelene dek karıştırın. Kıvama geldiğinde 15-20 dakika buzdolabında bekletin.

4.Soğuyan keki enlemesine 2 eşit parçaya kesin. Alt katına kremanın bir kısmını sürdükten sonra kekin üst kısmını kapatın. Kekin tamamına kremanın kalan yarısı ile kaplayın.

5.Arzu ederseniz pastayı beyaz krema ve hurma dilimleri ile süsleyebilirsiniz.