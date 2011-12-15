DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Reçelli Cheesecake

Reçelli Cheesecake

Reçelli Cheesecake
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için: İki buçuk su bardağı un

1/4 su bardağı tozşeker

1 adet yumurta

125 gram tereyağı



Krema için: 3 çorba kaşığı toz jelatin

3 çorba kaşığı kaynamış su

1 su bardağı süzme yoğurt

1 paket toz krem şanti

4 çorba kaşığı pudra şekeri

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

Üzerine: Vişne reçeli

YAPILIŞI

Hamur malzemesini bir kapta karıştırıp iyice yoğurun ve ince olacak şekilde merdane yardımıyla açın. Kelepçeli kalıba, hamurun kenarlarını yükselterek yerleştirin. 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğutun. Bu arada reçeli için, toz jelatini 3 çorba kaşığı kaynar suda eritin. Büyük bir kabın içinde 1 su bardağı süzme yoğurt, krem şanti, pudra şekeri, yumurta ve sütü çırpma teliyle karıştırın. Erimiş olan jelatini de içine ilave edip, 1-2 kez karıştırdıktan sonra pişen kekin üzerine yayın. Buzdolabında 3 saat beklettikten sonra üzerine vişne reçelini sürüp, servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN