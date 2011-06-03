Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enine 1 cm kalınlığında kesilmiş pandispanyayı kelepçeli kalıba yerleştirin. 3 adet yumurta sarısı ile 3 adet yumurtayı ve toz şekeri mikserle çırpın. Kabardıktan sonra kremayı ekleyip, karışımı ikiye bölün. Yarısına, benmari usulü eritilmiş sıcak çikolatayı ekleyip mikserle iki dakika çırpın. Önceden kesilerek kalıba yerleştirilmiş pandispanyanın üzerine çikolatalı karışımı, üzerine ufalanmış bezeyi, üst kısmına da diğer kremalı karışımı koyup, en üstte de aynı boy ve kalınlıktaki pandispanyayı yerleş-tirin. Buzdolabında 2 saat bekletin. Krem şanti sütle çırpın. Rokoko'nun üzerine krem şanti ve kiraz şekerlemesi ile süsleyip, servis yapın.