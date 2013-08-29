İlk olarak pandispanyayı hazırlamak için yumurtaları bir çırpma kabında 3-4 dakika kadar çırpma teli ile çırpın. Toz şekeri ekleyerek, katılaşıp kar halini alıncaya kadar 8-10 dakika mikserleyip kabarmasını sağlayın. Unu ekleyip karışıma iyice yedirin. Sıvı yağ ekleyip karıştırın. Kelepçeli kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Soğuması için kenara alın. Bitter ve beyaz çikolataları erimeleri için ayrı kaplara alıp benmari usulü eritin. Krem şanti için kremayı toz şeker ile çırpın. Mereng için yumurta aklarını mikserle 2-3 dakika kar halini alıncaya kadar çırpın. Toz şekeri ekleyip 8-10 dakika çırparak koyulaştırın. Bir sıkma torbasına alın. Karışımı pandispanyayı pişirdiğiniz yağlı kağıt ile kaplanmış kelepçeli kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 100 derece fırında 75-80 dakika kurutarak pişirin. İç karışım için yumurta sarılarını şekerin yarısı ile koyulaşıncaya kadar bir mikserle çırpın. Bu arada başka kapta yumurtaların aklarını çırpma teliyle 2-3 dakika çırparak kabartın. Kabaran yumurta aklarına kalan toz şekeri yavaş yavaş yedirin. Yumurta aklarını hiç bekletmeden yumurta sarılarına elle karıştırarak yedirin. Bu karışımı iki ayrı kaba bölün. Kaplardan birinin içine erimiş bitter çikolatayı ve krem şantinin yarısını ilave ederek karıştırın. Diğer kaba da erimiş beyaz çikolata ilave ederek karıştırın ve beklemeye alın. Kelepçeli kalıbın içini yağlı kağıt ile kaplayın. Kalıba ilk olarak pandispanya yerleştirin. Üzerine sırayla bitter çikolatalı karışım, mereng ve beyaz çikolatalı karışımı yerleştirin. En üste de pandispanya yerleştirip buzlukta 8 saat dondurun. Rokokoyu kalıptan çıkartıp yağlı kağıttan ayırın. Krem şantinin kalan yarısı ile rokokonun dışını sıvayın. Vişne sos ve vişne taneleri süsleyip servis yapın.