Rokoko Arabia

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pötibör ve kakaolu bisküviyi elinizle ufalayın ve uzun bir servis tabağının içine yayın. Erimiş margarini üzerine boşaltın. Diğer tarafta bir tencerede süt, çırpılmış yumurta sarıları, kakao, yoğurt, toz şeker ve vanilyayı akıcı bir kıvama gelene kadar karıştırın. Bu karışımı bisküvilerin üzerine dökün. Karışımın bisküvilerin her yanına yayılması için kabı hafifçe sallayın. Derin dondurucuda 2 saat bekletin. Dilimleyerek servis yapın.