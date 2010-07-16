Rokoko Arabia

Sofra Tarifi
MALZEMELER
50 gram pötibör bisküvi
50 gram kakaolu bisküvi
200 gram margarin
1 su bardağı süt
4 adet yumurtanın sarısı
100 gram kakao
Yarım su bardağı yoğurt
2 çorba kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
YAPILIŞI
Pötibör ve kakaolu bisküviyi elinizle ufalayın ve uzun bir servis tabağının içine yayın. Erimiş margarini üzerine boşaltın. Diğer tarafta bir tencerede süt, çırpılmış yumurta sarıları, kakao, yoğurt, toz şeker ve vanilyayı akıcı bir kıvama gelene kadar karıştırın. Bu karışımı bisküvilerin üzerine dökün. Karışımın bisküvilerin her yanına yayılması için kabı hafifçe sallayın. Derin dondurucuda 2 saat bekletin. Dilimleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Üzerine, bitter çikolatayı benmari usulü eritip dökerek de servis yapabilirsiniz.