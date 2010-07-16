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Sofra / Pastalar / Rokoko Arabia

Rokoko Arabia

Rokoko Arabia
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

50 gram pötibör bisküvi

50 gram kakaolu bisküvi

200 gram margarin

1 su bardağı süt

4 adet yumurtanın sarısı

100 gram kakao

Yarım su bardağı yoğurt

2 çorba kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

YAPILIŞI

Pötibör ve kakaolu bisküviyi elinizle ufalayın ve uzun bir servis tabağının içine yayın. Erimiş margarini üzerine boşaltın. Diğer tarafta bir tencerede süt, çırpılmış yumurta sarıları, kakao, yoğurt, toz şeker ve vanilyayı akıcı bir kıvama gelene kadar karıştırın. Bu karışımı bisküvilerin üzerine dökün. Karışımın bisküvilerin her yanına yayılması için kabı hafifçe sallayın. Derin dondurucuda 2 saat bekletin. Dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Üzerine, bitter çikolatayı benmari usulü eritip dökerek de servis yapabilirsiniz.
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