Rulo Pasta

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YAPILIŞI

Derin bir kabın içine oda sıcaklığındaki yumurtalarla toz şekeri koyun. Mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika köpük köpük oluncaya dek çırpın. Üzerine yoğurt ve sıvı yağı ekleyip 1-2 dakika daha çırpmaya devam edin. Vanilya, kabartma tozu ve unu ilave edip tekrar 1-2 dakika çırpın. Neredeyse koyu ayran kıvamında suluca bir kek hamurunuz olacaktır. Bu arada 40x30cm boyutlarında kestirdiğiniz fırın kağıdını fırın tepsisine yayın. Hamuru bir ucundan başlayarak dikkatlice fırın kağıdının üzerine yayın. Öte yandan fırını 150 dereceye (yani orta ısıya ve üst-alt konumuna) ayarlayın. 5 dakika önceden ısıtın. Isıtılmış fırında pastayı koyun. Yaklaşık 20-22 dakika sonra üzeri iyice sararan pastayı fırından çıkarın. Bir kenarda ılınmasını bekleyip, kağıdıyla beraber sararak rulo şekline getirin. Bu arada derin bir kabın içine toz krem şantileri ve hazır süt kremasını boşaltın. Soğuk sütü de ekleyip mikserle 4-5 dakika, katı bir krema kıvamına gelinceye dek çırpın, iyice soğuyan rulo pastayı açıp, kağıdını sıyırıp çıkarın. Üzerine spatulayla kremayı süzün. Sonrada pudra şekeriyle beklettiğiniz çileklerden 8-10 adet koyun. Tekrar pastayı rulo şeklinde sarın. Üzerini kalan kremayla iyice sıvayın ve çileklerle süsleyip dolapta 2-3 saat bekletin çıkarın dilimleyerek servise sunun.